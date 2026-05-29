Eine traurige Nachricht kommt aus dem internationalen Motorrad-Sport. Bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man stürzte der Brite Daniel Ingham im Streckenabschnitt Doran‘s Bend im dritten Zeittraining schwer. Der 33-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass jegliche Hilfe zu spät kam. Ingham verstarb.

Der Rennfahrer verfügte über jahrelange Erfahrung im Motorradsport, gab in diesem Jahr aber sein Debüt bei der Tourist Trophy. In den vergangenen zehn Jahren feierte er zahlreiche Erfolge, darunter auch den Sieg prestigeträchtigen Senior Manx Grand Prix.