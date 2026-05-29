Täglich intelligent mobil. Dafür steht „tim“, das Carsharing-Angebot der Holding Graz. An mittlerweile 35 Standorten in Graz, 17 in Graz-Umgebung und Voitsberg sowie zwölf in Linz können sich alle, die keinen eigenen Pkw besitzen, (E-)Autos auf Stundenbasis ausborgen. 2016 wurde tim als Pilotprojekt gestartet, entsprechend feiert man heuer das 10-Jahr-Jubiläum. die ersten Jahre blieben die Tarife gleich – aber seit einigen Jahren erhöht man die Gebühren stets im Gleichschritt mit den Öffi-Tarifen des Verkehrsverbundes. So auch heuer.

Mit 1. Juli kostet die billigste Stunde bei tim 5,90 Euro, bis dahin gilt noch der alte Tarif mit 5,80 Euro. Das ist eine Erhöhung von 1,7 Prozent und gilt für die Kategorie Kleinwagen. Die Mittelklasse kostet dann ab 6,90 Euro pro Stunde (bisher 6,80). Die Erhöhungen im Vorjahr waren deutlich kräftiger, da stiegen die Preise um bis zu 5,5 Prozent. Die Kopplung an die Öffi-Tariferhöhung sei kein Automatismus, hatte man im Vorjahr noch betont – man macht es heuer aber wieder.

Der Tagestarif für Kleinwagen liegt künftig bei 105 Euro (bisher 100), für Mittelklasse und Transporter bei 115 Euro. Es gibt auch eine Wochenendpauschale (Freitag ab 15 Uhr bis Sonntag 22 Uhr) um 155 beziehungsweise 165 Euro. In allen Preisen sind Treibstoff- oder Stromkosten für das Laden inkludiert.

Wer ein tim-Auto nutzen will, muss Mitglied sein. Die Registrierung kostet 15 Euro, die monatliche Gebühr beträgt unverändert 9,50 Euro. Ebenso unverändert: Wer ein Klimaticket Steiermark oder Österreich besitzt, zahlt keine Registrierung und keine Gebühr.