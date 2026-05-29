Seit Jänner 2026 wird der „gelbe Sack“, in dem Kunststoff- und Metallverpackungen gesammelt werden, im Gemeindegebiet von Wolfsberg nur noch alle 6 Wochen abgeholt. Nachdem durch die Einführung des Pfandsystems rund 20 Prozent weniger Plastik und Metalldosen im Müll landen, wurde der Abholintervall von der Firma ARA (Altstoff Recycling Austria) von vier auf sechs Wochen erhöht.

Das sorgte teils für Unmut: Weil die vollen Säcke länger zuhause gelagert werden müssen und das unweigerlich zu einer Geruchsbelästigung führt, wenn Joghurtbecher, Tierfutterdosen & Co. nicht sauber ausgewaschen werden und bei einer Lagerung im Freien auch Nager und Ungeziefer anlocken – wie sich anhand einer Rattenplage bei den Müllinseln in der Krankenhausstraße nahe des Stadtfriedhofes herausgestellt hat.

Antrag abgeschmettert

Und so beantragte die FPÖ, dass zusätzlich zur Abholung an der Grundstücksgrenze die Gelben Säcke auch jederzeit im Recyclinghof abgegeben werden können. Der Antrag wurde im Dezember 2025 mehrheitlich gegen die Stimmen der Freiheitlichen abgeschmettert und auf eine Stellungnahme der Stadtwerke verwiesen: Dass der Zuständigkeitsbereich für die Gelben Säcke bei der ARA liegt, die das Abholsystem koordiniert und mit der Hausabholung wiederum die FCC Austria Abfall Service AG beauftragt hat. Darüber hinaus wären die Kapazitäten im 2022 umgebauten Recyclinghof für die ständige Abgabe von gelben Säcken nicht ausreichend. Verwiesen wurde außerdem auf die Tatsache, dass man gegen eine Bearbeitungsgebühr von 3,50 Euro den gelben Sack jederzeit im Recyclinghof abgeben könne, wobei die Gebühr als Aufwand für das Weiterleiten an das zuständige Unternehmen zu verstehen ist.

Das wird sich schon bald ändern: Ab 1. Juni können Wolfsberger Gemeindebürger die Gelben Säcke kostenlos im Altstoffsammelzentrum in der Lagerstraße abgeben, wobei die Hausabholung durch die Firma FCC weiterhin die zentrale Form der Sammlung von gelben Säcken bleibt.

Derzeit ist keine mengenmäßige Einschränkung vorgesehen. „Auf die Abholintervalle von der ARA haben wir als Stadtgemeinde keinen Einfluss, ebenso wenig stehen sie in Zusammenhang mit den Müllgebühren. Umso mehr freut es mich als Umweltreferent, dass wir gemeinsam mit unseren Stadtwerken und den zuständigen Entsorgungssystemen rasch eine ergänzende Lösung schaffen konnten: Neben der Hausabholung steht nun allen Bürgern eine zusätzliche, kostenlose Entsorgungsmöglichkeit im Altstoffsammelzentrum zur Verfügung. Damit erleichtern wir den Alltag und sorgen gleichzeitig dafür, dass die getrennte Sammlung weiterhin gut funktioniert“, so Vizebürgermeister Jürgen Jöbstl (SPÖ). Da die Erweiterung des Serviceangebotes keine Auswirkung auf die Müllgebühren hat, sei ein Gemeinderatsbeschluss nicht nötig gewesen.