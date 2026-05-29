In der freien Marktwirtschaft gehen Mitbewerber sprichwörtlich manchmal auch über Leichen. Im Falle zweier Bestattungsunternehmen in Friaul-Julisch Venetien geschieht das über Särge.

Ein Bestattungsunternehmen hat dort nun ein anderes angezeigt, weil es seine Dienste und die Särge zu Schleuderpreisen angeboten habe, wie die Friauler Tageszeitung „Messaggero Veneto“ berichtet. Jetzt wurden fast 100 Särge jener Firma, die des unfairen Wettbewerbs bezichtigt wird, von der Finanzpolizei beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft lässt prüfen, ob das Material der Särge und ihre Preise ortsüblich sind.

Importware aus China

Die Särge stammen aus China, was an und für sich nicht mehr ungewöhnlich ist. Doch bei der Importware stellen die Importeure fest, dass das für die Särge verwendete Holz oft anders ist als heimisches. So wurden die Särge nicht aus Tanne, Kiefer oder Eiche gefertigt, sondern zum Beispiel aus Paulownia, auch Kaiser- oder Kiribaum genannt. In der Schweiz etwa ist die Anpflanzung der Paulownia sogar verboten, da diese als invasive Art gilt.

Auch die Lackierung und die Verschraubung sorgen für Aufregung, diese würden angeblich Qualitätsmängel aufweisen. Ob die Standards eingehalten wurden und das Preis-Leistungsverhältnis in Ordnung ist, wird noch geprüft.