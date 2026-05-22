Freitagfrüh kam es auf der Tauernautobahn (A10) in Fahrtrichtung Villach zu einem Fahrzeugbrand. Kurz vor 8 Uhr bemerkte ein ausländischer Lenker, dass die Motorkontrollleuchte seines Pkw aufleuchtete. Wenig später drang bereits Rauch aus dem Motorraum. Der Mann brachte das Fahrzeug daraufhin am Pannenstreifen zum Stillstand. Er, seine Frau sowie der Hund konnten den Pkw rechtzeitig und unverletzt verlassen.

Totalschaden

Eintreffende Polizeibeamte versuchten zunächst, den Brand mit einem Handfeuerlöscher einzudämmen. Dies blieb jedoch erfolglos, das Fahrzeug stand bereits in Vollbrand. Erst den alarmierten Feuerwehren St. Peter-Spittal und Feistritz/Drau gelang es, das Feuer zu löschen.

Am Pkw entstand Totalschaden. Die A10 war in Fahrtrichtung Villach rund eine Stunde lang für den gesamten Verkehr gesperrt.