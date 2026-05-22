Als mit Staffel fünf eine Art Neubeginn herbeigezaubert werden sollte – andere Stadt mit neuem Love-Interest und zusätzliche Figuren –, war die Meinung der Serien-Fans und der Streaming-Kritiker geteilt. „Auch die neue Staffel spart nicht an Wortwitzen, entbehrt oft jeglicher Logik und gibt sich mit ganzer Leidenschaft jedem erdenklichen Italien-Klischee hin. Was mich ein wenig stört: zu viele Eat-Pray-Love-Food-Close-ups, und das Product Placement ist diesmal wirklich außer Kontrolle geraten“, wurde etwa in der Frauenzeitschrift „annabelle“ konstatiert. Nach Paris, Rom und Venedig verschlägt es die Amerikanerin in der sechsten Staffel nach Monaco und Griechenland. Dann ist die Reise aber zu Ende!

Denn auf Instagram gab Netflix bekannt, dass die kommende Staffel, die gerade gedreht wird, die letzte sein wird. „Nach sechs Jahren, vielen Städten und unzähligen Erinnerungen kommt nun die letzte Saison – und sie verspricht einen unvergesslichen Abschied“, wurde verkündet. Was für viele überraschend kommt, da die Serie von „Sex and the City“-Schöpfer Darren Star zu den größten Netflix-Hits gehört. Auch die fünfte Staffel konnte nach ihrem Start laut der Streaming-Plattform innerhalb von elf Tagen fast 27 Millionen Aufrufe verzeichnen.

In einem Video versprach Emily-Darstellerin Lily Collins (37), dass die finalen Episoden den Fans alles bieten werden, was sie an der Show lieben, und als letztes Kapitel in Emilys Abenteuer dienen. Wie berichtet, ist das nächste Projekt von Collins ein Film über Audrey Hepburn, in dem sie die Leinwand-Ikone verkörpert.