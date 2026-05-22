„Ja“, sagt Nora Tödtling-Musenbichler, „wir verstehen, dass gespart werden muss.“ Doch das Aber legt die Caritas-Direktorin bereits im nächsten Satz nach: „Das Sparen darf nicht auf dem Rücken der Ärmsten geschehen.“ Genau das sei derzeit zu beobachten, gepaart mit einer „zunehmend wertenden und ausgrenzenden Sprache“ im politischen und gesellschaftlichen Diskurs. „Da heißt es dann, Schwächere nutzen den Sozialstaat aus und leisten zu wenig“, sagt Tödtling-Musenbichler. Die Caritas wolle weiter dagegenhalten, wenngleich die Hilfsorganisation im Vorjahr selbst einen Konsolidierungskurs durchlaufen musste.

Doch die Übung ist geglückt, am Ende stand ein ausgeglichenes Budget, wie der frisch erstellte Wirkungsbericht 2025 der Caritas Steiermark zeigt. Mit 137,2 Millionen Euro ist das Gesamtbudgetvolumen im Vergleich zu 2024 um rund 5,5 Millionen Euro gesunken, was nicht am Spendenaufkommen gelegen sei, wie Vizedirektor Thomas Ferk betont. 11,9 Millionen Euro an Geld- und Sachspenden flossen im Vorjahr zur Caritas. „Ohne die Spendenbereitschaft der Menschen könnten wir viele unserer Leistungen nicht erbringen“, sagt Ferk.

Trotz Spardruck bleiben Hilfsangebote der Caritas Steiermark aufrecht: Vizedirektor Thomas Ferk, Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler, Vizedirektorin Petra Prattes (von links) © KLZ/Günter Pilch

Mehr als eine halbe Million Einkäufe in Carla-Läden der Caritas

Und die Liste dieser Leistungen, erbracht durch rund 2500 Mitarbeiter und mehr als 2200 Ehrenamtliche, war im Vorjahr wieder lang. Rund 517.000 Einkäufe wurden etwa in den Carla-Läden getätigt, an die mehr als 3800 Tonnen an Sachspenden gegangen sind. Die Grazer Bahnhofsmission, die auf täglichen Ganzjahresbetrieb umgestellt wurde, wurde jeden Tag von bis zu 150 Menschen aufgesucht. „Das, obwohl die Einrichtung ursprünglich auf maximal 80 Menschen ausgelegt war“, sagt Ferk. Mit der Basop hat die Caritas einen neuen Schultyp für den Sozialbereich eröffnet, das Marienstüberl durfte sein 30-jähriges Bestehen feiern. Dazu kommt die Auslandshilfe, durch die etwa in Burundi 418 Kinder der Unterernährung entrissen werden konnten.

Spuren hinterlassen haben freilich die drastischen Förderkürzungen seitens des Landes, die der Caritas Mindereinnahmen von rund 300.000 Euro beschert haben und vor allem den Integrationsbereich empfindlich trafen. „Dazu kommt die allgemeine Teuerung, die auf Energiekosten, Mieten, Personal und Lebensmittelpreise durchschlägt“, sagt Vizedirektorin Petra Prattes. Im Zuge eines Konsolidierungskurses musste man sich von einigen Mitarbeitern trennen und einzelne Leistungen zurückfahren. „Was wir aber auch spüren, ist ein starker Solidarisierungsschub. Die Menschen rücken zusammen, viele wollen nicht wegsehen“, sagt Tödtling-Musenbichler.

Verschärfter Sparkurs bereitet der Caritas Sorgen

Unbehagen bereitet der Caritas-Leitung der Blick auf die neuen Sparbudgets auf Bundes- und Landesebene. „Wir sehen deutlich, dass der Bedarf an Hilfe wächst, während die Ressourcen dafür gekürzt werden“, sagt Tödtling-Musenbichler. „Die große Sorge ist, dass die Sparpläne wieder die Ärmsten am stärksten treffen werden.“

Die Caritas setzt hier weiter auf die Spendenbereitschaft der Steirerinnen und Steirer. Infos dazu gibt es unter www.caritas-steiermark.at/jetzt-spenden.