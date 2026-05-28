Als entferntes Wummern ist sie zu hören, als feine Vibration im Sand zu spüren. So liegt man am weiten Nordseestrand, nimmt auf dem Handtuch ein Sonnenbad, während die Straßenbahn in die Haltestelle einfährt. Die Küstentram, auch Kusttram oder kurz KT genannt, ist allgegenwärtig am Meer in Flandern.

Die Linie führt fast die ganze Küste Belgiens entlang, 67 Stationen auf 67 Kilometern, vom Seebad Knokke-Heist an der Grenze zu den Niederlanden bis nach De Panne unweit von Frankreich. Damit ist sie die längste Straßenbahnlinie der Welt, so lautet zumindest ein Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde von 2014. Einheimische nutzen die moderne Niederflurbahn zum Pendeln und Shoppen, für Touristen ist sie ideales „Hop-on-Hop-off“-Gefährt für einen abwechslungsreichen Strandurlaub mit der ganzen Familie.

Knokke-Heist: Luxus, Villen und Naturpark

Und die beginnt ihr Tramabenteuer in Knokke-Heist, wo andere Verkehrsmittel der „KT“ zunächst die Show stehlen. Die Dichte an Edelkarossen in Belgiens mondänstem Seebad ist hoch. Während normalsterbliche Touristen wie wir im Sightseeingmodus mit einem Golfcart durch die Straßen des Villenviertels Het Zoute surren, zeigen andere, was sie haben: Ein alter Jaguar cruist in den Kreisverkehr, wir sichten Lamborghinis. Der Nachwuchs zählt von der offenen Cart-Rückbank aus mit wachsender Begeisterung die Ferraris, die Porsches. Zählen könnte man auch die Edelboutiquen, die Feinkostläden. Vier Sterne-Restaurants kommen in Knokke-Heist auf gut 30.000 Einwohner.

Und wie in praktisch allen größeren Orten an der Küste Belgiens werfen Hochhausreihen den Schatten der Morgensonne auf den Strand, abends sitzen die Menschen dort auf den Balkonen ihrer Meerblick-Wohnungen im Sonnenschein wie in einem riesigen beleuchteten Setzkasten.

„Die Küste ist verschandelt mit diesen Bauten“, sagt Mieke van den Sande, eine drahtige braungebrannte Frau, die auf die 80 zugeht. Sie ist Naturführerin im Naturpark Het Zwin am Rand von Knokke-Heist. „Hier sind wir in einer anderen Welt“, sagt sie und macht eine öffnende Armbewegung über Dünen und Salzwiesen, Polder und Schlickflächen: „So muss es sein.“ Von Bebauung ist hier am Zwin nichts zu sehen, auch die Tram dringt nicht bis hierher vor.

Zwin bezeichnet den Meeresarm, der im Mittelalter Brügge zu einer der wichtigsten Handelsstädte Europas gemacht habe, erklärt Mieke. Heute ist er versandet. Nur noch die Gezeiten überschwemmen Teile dieser Slufter genannten flachen Küstenregion. Das Naturreservat, das sich bis in die Niederlande erstreckt, ist ein bedeutendes Rast- und Brutgebiet für viele Vogelarten. Beste Beobachtungszeiten seien März und April sowie September und Oktober, sagt Mieke.

Unterwegs auf der längsten Straßenbahnlinie der Welt

An der Endhaltestelle in Knokke steigen wir endlich in die Tram. Vorbei geht die Fahrt am Überseehafen Seebrügge, der vor über hundert Jahren Brügge wieder einen Zugang zur Nordsee verschaffte. Dass Belgiens Küste mehr als nur Hochhäuser und Hafen bedeutet, zeigt sich spätestens ab Blankenberge. Pappeln, Gräser und Sanddornbüsche gleiten vorbei – die Trasse verläuft direkt an den Dünen. Im Ort schiebt ein Mann mit Karre mehrere Säcke Pommes Frites in einen Imbiss namens „Magic Friet“.

Eine andere belgische Spezialität serviert Anne Vincke, Besitzerin des Cafés René in De Haan, und erklärt den Unterschied zwischen Waffeln aus Brüssel und Waffeln aus Lüttich: „Die einen werden mit mehr Hefe und ohne Zucker gebacken und dann mit Puderzucker bestreut, die anderen sind mit weniger Hefe und viel Zucker.“ Einstimmiges Familienfazit: beide köstlich.

De Haan ist der Vorzeigeort an der belgischen Küste, was auch Bauauflagen von König Leopold II. vom Ende des 19. Jahrhunderts zu verdanken ist: Eine Belle-Époque-Villa nach der anderen, alle in der Epoche des aufkeimenden mondänen Küstentourismus entstanden. In der Villa Savoyarde wohnte vor seiner Emigration in die USA 1933 Albert Einstein, nachdem er Nazi-Deutschland verlassen hatte. Aus einem der Fenster grinst ein Einstein-Pappaufsteller.

Übernachten in den Dünen: Rückzugsort bei Mariakerke

Wenn man wieder in die Tram steigt, sollte man sich ganz nach hinten setzen. Hinter dem riesigen Heckfenster laufen die Gleise in der Entfernung spitz zu, die historische Straßenbahnstation von De Haan, ebenfalls ein hölzern-ornamentiertes Belle-Époque-Gebäude, schrumpft und verschwindet schließlich in der Ferne.

Räder und Gleise reiben sich quietschend aneinander, als die Tram zwischen Kiesbergen, Fähren und Förderbändern durch den Hafen von Ostende kurvt und schließlich am Hauptbahnhof so viele Fahrgäste aufnimmt, wie sonst nirgends auf der Strecke. „Mama, jetzt sind wir hier auch so richtig am Bahnhof“, sagt der Jüngste.

Hinter knallgelben Stangen zum Festhalten und Ticketscannern schieben sich das modernistische Casino Ostende und die 400 Meter lange Königliche Galerie von 1906 vorbei, deren neoklassizistischer Säulengang begüterte Bürger auf ihren Spaziergängen vor Regen und Sonne schützen sollte. Und dann ist er da, der Strand hinterm Tramfenster. Der Blick nach rechts weitet sich wie bislang noch nicht: Es ist Ebbe, das Meer hunderte Meter entfernt.

An der Station Mariakerke-Duinenkerkje wuchten wir unsere Koffer auf den Bahnsteig und zerren sie Richtung Refugium „Les Cabanes“ – vorbei an einer Kirche in den Dünen bis zu einer Maschendraht-Zauntür an der Ausfallstraße, hinter der sich ein mit Wildgräsern übersäter und Schotterwegen durchzogener Garten mit modern und komfortabel eingerichteten Hütten verbirgt. Hinter jeder ein Hot-Tub, den man mit Holz befeuert, davor Fahrräder zum Ausborgen. Auf einer Insel im angelegten Schwimmteich können Gäste ein Saunafass nutzen. Ein unerwartetes Kleinod in Belgiens größter Küstenstadt.

Krabbenfischen mit Pferden als Unesco-Weltkulturerbe

19 Stationen weiter, am Halt Oostduinkerke-Bad, wartet ein Unesco-geadelter Schatz: Seit 2013 ist das Krabbenfischen mit Pferden ein eingetragenes immaterielles Weltkulturerbe. Zwischen Frühjahr und Spätsommer demonstrieren in Ölzeug gehüllte Fischer mehrmals in der Woche diese Tradition. Mit dem Handy in der einen und den Schuhen in der anderen Hand folgen die Touristen den Fischern, die mit ihren zotteligen Brabanter-Pferden Richtung Brandung ziehen, eine Völkerwanderung in hochgekrempelten Hosen.

Am Wasser befestigen die Fischer trichterförmige Netze über lange Seile am Halsring der Pferde. Dann ziehen sie von Möwen umschwirrt in die Wellen. Krebse, kleine Plattfische und in dem ganzen Gewimmel kaum sichtbar nur ein paar Krabben: Mager ist die Ausbeute, die sie später in Körben präsentieren. Die Krabbensaison geht erst im Herbst los.

„Im Hochsommer machen sie es nur für die Touristen“, sagt José Vanhoutte über die Pferdefischer. José ist ein Hobbyfischer von über 70, mit dem wir anderntags unterwegs sind. Was er mit seinen Freunden Eddy Barbier und Johny Popieul, beide ebenfalls im Rentenalter, in Koksijde eine Tramstation weiter anbietet, ist der Ursprung der Garnelenfischerei an der belgischen Küste: Schleppnetzfischen zu Fuß.

Fischen und Freizeitpark Plopsaland als Finale der Küstenreise

Früher, als die Männer über Monate auf See waren, seien die mit den Kindern daheim gebliebenen Frauen zur Selbstversorgung erfinderisch geworden: „Sie sind raus, bei Ebbe, mit Netzen ins Meer und haben Krabben gefischt. Das war noch vor den Pferdefischern“, sagt José. Wenig später ziehen wir in Gummikleidung gehüllt selbst trichterförmige Netze hinter uns her, hinter der Brandung durch brusthohes Wasser parallel zum Strand entlang der Sandbänke. Dort stehen die Chancen auf einen Fang am besten.

Aber die Familienausbeute ist ebenfalls mager, dafür dessen Analyse mit der Pinzette umso interessanter: 100 Gramm Krabben sind es am Ende vielleicht nur. Im Netz gelandet sind auch Petermännchen mit Giftstachel. Deren Stich kann für heftige Schmerzen sorgen. Kleine Plattfische entpuppen sich als Baby-Steinbutte, wie José erläutert. Er greift eine Krabbe, trennt den Kopf ab und steckt sich den Rest in den Mund. Für alle anderen empfiehlt er das Kochen, am besten so lange der Fang noch frisch ist: „Sonst löst sich die Schale nicht gut.“

Der letzte Stopp ist ein Höhepunkt des Straßenbahnstrandurlaubs, gemessen an der Vorfreude der Kinder zumindest. Wir steigen an der Station Plopsaland aus, benannt nach dem Vergnügungspark in De Panne, wo man in Fahrzeuge wechseln kann, die das Adrenalin mehr fördern als die Tram. Aber Achtung: Wer direkt vom Strand kommt, sollte auf festes Schuhwerk achten, denn in Sandalen oder Flipflops darf man manche Fahrgeschäfte nicht nutzen. Der Gegensatz zur fast unberührten Natur in Zwin im Norden, er könnte kaum größer sein.