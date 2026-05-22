Der US-Motorsportler Kyle Busch ist im Alter von nur 41 Jahren gestorben. „Im Namen der Familie Busch, aller Mitarbeiter von Richard Childress Racing und der gesamten Nascar-Gemeinschaft müssen wir mit großer Trauer den plötzlichen und tragischen Tod von Kyle Busch bekanntgeben“, hieß es am Mittwoch in einem Statement auf der Internetseite des Motorsportverbandes.

Der zweimalige Nascar-Champion war zuvor mit einer „schweren Erkrankung“ ins Krankenhaus gebracht worden, wie es in einem Statement seiner Familie hieß. Weitere Details wurden nicht genannt. Busch gewann in seiner Karriere in den drei nationalen Nascar-Serien mehr Rennen als jeder andere Fahrer. Er hinterlässt seine Frau, zwei Kinder und seine Eltern.

„Unsere gesamte Nascar-Familie ist zutiefst erschüttert über den Verlust von Kyle Busch. Als zukünftiges Mitglied der Hall of Fame war Kyle ein außergewöhnliches Talent, wie es nur einmal in einer Generation vorkommt“, erklärte der Motorsportverband. „Er war kämpferisch, er war leidenschaftlich, er war unglaublich talentiert und ihm lagen der Sport und die Fans sehr am Herzen.“