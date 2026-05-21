Mehr als 100 Carabinieri waren zeitgleich im Einsatz bei der Operation, die unter dem Namen „Carbone delle Alpi“, zu Deutsch „Kohle der Alpen“, lief. Im Visier der Untersuchung der Anti-Mafia-Direktion der Staatsanwaltschaft Trient war, nach einem Bericht der Kronen Zeitung, illegaler Abfallhandel – und zwar im großen Stil. Dieser soll von Südtirol ausgegangen sein und sich über ganz Europa erstrecken. Zwölf Verdächtige, unter ihnen drei Österreicher, wurden bei der Operation festgenommen.

Wie es im Artikel heißt, wurden umweltschädliche Abfallprodukte in andere Produkte umgewandelt und kamen etwa als Grillkohle, Dünger oder Baustoffe in den Handel. Auch in Österreich sollen Produkte aufgetaucht sein. „Falls sich die Vorwürfe bestätigen, ist das ein gravierender Umwelt- und Gesundheitsskandal. Die in den Ermittlungsakten genannten Schadstoffe, insbesondere Dioxine sowie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) sind gesundheitlich hochproblematisch und in der EU streng reguliert“, wird Umweltchemiker Helmut Burtscher-Schaden von Global 2000 zitiert.

Besonders bei Grillbriketts sei dies besorgniserregend, da beim Verbrennen schadstoffhaltiger Materialien unter anderem Dioxine eingeatmet würden. Diese können auch in Lebensmittel gelangen.