Der Überlieferung nach war Marinus ein Steinmetz von der dalmatinischen Insel Rab, der im dritten Jahrhundert nach Italien kam, um in Rimini zu arbeiten. Als Christ suchte er später Zuflucht auf dem Monte Titano – einem damals abgeschiedenen Felsen hoch über der Ebene. Dort lebte er als Einsiedler, errichtete eine kleine Gebetsstätte und gründete eine Gemeinschaft von Menschen, die sich bewusst von weltlicher Herrschaft löste.

Damit soll der Heilige Marinus einst auf dem Monte Titano den Grundstein für den Kleinstaat San Marino gelegt haben. Auf dem neuen Pilgerweg „Cammino del Santo Marino“ kann man auf den historischen Spuren des Gründers wandern. Die rund 80 Kilometer lange Route verbindet Rimini, San Marino, San Leo und Pennabilli in vier Etappen.

Das Kernstück des Weges durch San Marino

Der Abschnitt durch die Republik San Marino führt durch Flusslandschaften, entlang steiler Hänge und über felsige Wege. Von der Grenze bei Gualdicciolo führt der Weg zunächst entlang des San-Marino-Tals. Ein Höhepunkt ist die Passage durch Acquaviva: Hier soll Marinus der Überlieferung nach an einer Quelle die ersten Christen getauft haben.

Weiter führt der Weg zur Baldasserona-Klippe, einem der symbolisch bedeutendsten Orte der Route. In einer natürlichen Felsspalte soll sich das erste Rückzugsgebiet des Heiligen befunden haben. Herzstück ist natürlich der 755 Meter hohe Monte Titano – der Berg und das Stadtzentrum sind seit 2008 Unesco-Welterbe. Von dort kann man bei klarer Sicht die Adria und bis weit in die Apenninen sehen.

Die gesamte Route ist durchgehend ausgeschildert, unterwegs gibt es Einkehrmöglichkeiten, Unterkünfte und kulturelle Sehenswürdigkeiten. Wer möchte, kann in einem Pilgerausweis Stempel sammeln.