Ein 24-jähriger Wiener mit ägyptischen Wurzeln, der in der Grazer Karlau inhaftiert war, ist (wie berichtet) erneut wegen des Vorwurfs der terroristischen Vereinigung und der kriminellen Organisation verurteilt worden. Der Mann hat bereits eine 20 Jahre dauernde Haftstrafe wegen desselben Delikts zu verbüßen. Im September 2025 hat er beim Prozess noch einmal zehn Jahre ausgefasst. Grund: Ein Justizwachebeamter hatte Terrorpläne, die der Beschuldigte mit einem Mithäftling besprochen hatte, belauscht. Der 24-Jährige bekämpfte schließlich das Urteil – mit Erfolg, der Oberste Gerichtshof (OGH) hat das Urteil aufgehoben.

Wie war der Terrorverdacht aufgekommen? Der Beamte hatte im November 2024 zufällig durch ein offenes Fenster gehört, wie der Insasse zu einem anderen sagte: „Was meint ihr, wäre los, wenn 50 Bewaffnete, in der ganzen Stadt verteilt, loslegen würden, es gibt mehrere wie mich.“ Bezogen hatte er sich laut dem Ohrenzeugen auch auf den Attentäter von Wien. Diesem hatte er Waffen organisiert, weshalb der 24-Jährige bereits zu einer Haftstrafe (die bis 2042 andauert) rechtskräftig verurteilt worden war.

Terrorpläne mit Bombe? „Nur im Spaß“

Weiters soll der Beschuldigte (so die Staatsanwaltschaft) gegenüber zwei weiteren Insassen ausgeführt haben, wie er Bomben in Gebäuden platzieren und selbst eine Weste mit Sprengsätzen tragen würde. Es würde Panik ausbrechen, die Stadt würde stillstehen. Als ihm ein Mithäftling empfahl, er solle dabei doch eine schusssichere Weste tragen, entgegnete der Angeklagte, dass er lieber sterben wolle, als eingesperrt und gefoltert zu werden. Vor Gericht stritt er ab, dass es sich um echte Absichten gehandelt habe. Er habe manches im Spaß gesagt und anderes wiederum habe er auf das Attentat von Wien bezogen.

Das Schöffengericht allerdings glaubte ihm im Prozess im September nicht, sondern hielt den Justizwachebeamten für glaubwürdig. Dieser hatte im November direkt nach den gehörten Worten alles aufgeschrieben, was er gehört hatte. Ein Scherz sei das seiner Ansicht nach nicht gewesen. Das Gericht befand den 24-Jährigen für schuldig. Neben den zehn Jahren Haftstrafe, die er zusätzlich zu den schon aufgebrummten 20 Jahren erhielt, soll der Wiener auch in eine Anstalt für gefährliche Rückfallstäter eingewiesen werden.

Neuer Prozess gegen den Wiener Häftling

Nun hat eben der OGH diesen Schuldspruch wegen der Terrorpläne aufgehoben. Begründung: Sowohl die Situation des Sprechenden und die Begleitumstände des Gesprächs als auch die Adressaten der Äußerungen, deren Vorwissen und Hintergrund seien außer Acht gelassen worden. „Solcherart leiden die Konstatierungen zur beigemessenen Bedeutung an einem formalen Begründungsmangel“, so der OGH. Zudem könne nicht „zwanglos auf das Wissen des Angeklagten um eine Förderung des „Islamischen Staates“ geschlossen werden. Konsequenz nach dem OGH-Entscheid: Der Prozess gegen den Wiener startet wieder bei „null“, verhandelt wird erneut am Grazer Straflandesgericht.