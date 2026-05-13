Anfang Juli 2025 wird im Klagenfurter Europapark die Leiche eines neugeborenen Buben entdeckt – eingewickelt in ein Handtuch, versteckt in einer Tasche im Gebüsch. Die Gerichtsmedizin kann weder die Todesursache zweifelsfrei klären noch feststellen, ob das Kind lebend zur Welt kam.

Auf einen öffentlichen Aufruf der Polizei meldete sich eine Zeugin. Sie sagte aus, dass sie morgens an dem Tag, als die Tasche abgelegt worden sein soll (29. Juni), ein Baby schreien gehört habe. Zudem habe sie ein junges Paar (zwischen 15 und 17) auf einer Parkbank beim Iriskogel gesehen.

Die aus der Beschreibung dieser Zeugin angefertigten Phantombilder brachten aber keinen Durchbruch. Auch die am Handtuch gefundene DNA der mutmaßlichen Mutter ergab keinen Treffer in der Datenbank.

Die Episode beleuchtet auch den breiteren Kontext solcher Fälle: Kindstötungen oder das Aussetzen von Neugeborenen geschehen häufig in extremen psychischen Ausnahmesituationen – begleitet von Angst, Scham, Überforderung oder sozialer Not.