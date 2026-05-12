In der Geiger Alm in Altaussee und im Hotel Schloss Pichlarn in Aigen im Ennstal fanden kürzlich sogenannte Dîners Amicaux der renommierten kulinarischen Bruderschaft „Chaîne des Rôtisseur“ statt. Diese „Zunft der Spießbrater“ wurde im 13. Jahrhundert in Frankreich gegründet und besteht – mit einer Unterbrechung von der Französischen Revolution bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg – bis heute. Ein Österreich-Ableger, die Bailliage National d’Autriche, wurde 1968 gegründet.

Im regionalen Bereich sind die Dîners und Déjeuners Amicaux, ausgerichtet von „Chaîne“-Mitgliedsbetrieben, beliebte Anziehungspunkte, um gesellschaftliche Kontakte zu pflegen und freundschaftliche Beziehungen zu vertiefen. Zwei solcher Treffen durften einige Mitglieder vergangenes Wochenende genießen. Ersteres fand in der Geiger Alm von Sternekoch Dominik Utassy statt, zweiteres im Hotel Schloss Pichlarn, dessen Eigentümer Georg Imlauer auch an der Spitze des regionalen „Chaîne“-Bailliage Salzburg steht.