Offiziell eingeweiht wurde dieser Tage der farbenfrohe Rastplatz vor der Annakapelle in Schladming. Elisabeth Rexeis, Pastoralverantwortliche des Seelsorgeraumes Oberes Ennstal und Leiterin des Gremiums Spiritualität, begrüßte die Besucher, hielt die Andacht ab und brachte ihre „Vorfreude auf segensreiche Gespräche in ungezwungener Atmosphäre“ zum Ausdruck.

Im Anschluss wurde der Rastplatz gesegnet. Von Mai bis September wartet übrigens jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr ein katholischer Gesprächspartner beim „Gesprächsbankerl“ auf Menschen, um mit ihnen zu plaudern.