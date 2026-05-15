Orangenrisotto mit Chicorée

gelesen in der Kleinen Zeitung am 19. November 2024

Zutaten für 2 Personen.

1 Orange

Zucker

1 Schalotte

Weißwein

2 große Chicoréekolben

15 dag Risottoreis

Orangensaft

Noilly Prat (Wermut)

600ml Hühner- oder Gemüsesuppe

Himbeerbalsamessig

Butter

Olivenöl

Cayennepfeffer

eventuell 100ml Schlagrahm

Salz, Pfeffer

Zubereitung.

Die Hälfte der Orangenschale abreiben. Den Rest mit der weißen Innenschale abschälen, die Filets zwischen den Trennhäuten mit einem Messer herauslösen. Die Filets halbieren. Den Orangensaft auffangen. Die Schalotte hacken und in Olivenöl andünsten. Die Hälfte der Filets dazugeben, durchschwenken und mit geriebener Orangenschale und Cayennepfeffer würzen. Den Risottoreis untermengen und dünsten. Mit einem Schuss Noilly Prat und 5 cl Orangensaft ablöschen. Nach und nach mit Suppe aufgießen. Bissfest garen. Das dauert etwa 20 Minuten. Die restlichen Orangenfilets untermengen und eventuell geschlagenes Obers unterziehen. Den Chicorée der Länge nach halbieren. 2 TL Zucker in 1 EL Butter karamellisieren. Den Chicorée darin wenden und anbraten. Mit Weißwein ablöschen und dünsten. Mit Salz, Pfeffer und Himbeerbalsamessig abschmecken. Mit dem Risotto anrichten.