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Wien
Gewerkschaft fordert Schwerarbeit-Anerkennung für Pflege
Vor dem Internationalen Tag der Pflege am 12. Mai macht die Gewerkschaft Druck, einen leichteren Zugang zur Schwerarbeiterregelung bei der Pension für Mitarbeiter in Pflege und Gesundheit zu erreichen. Am Mittwoch (8. Mai) starten die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) und die younion gemeinsam einen Aktionstag. Parlamentarier erhalten ein "Care Paket" zugesandt, bundesweit finden Informations- und Verteilaktionen in Kliniken und Pflegeeinrichtungen statt.