Als Sohn von Zukunftsforscher Matthias Horx hat Tristan Horx schon in der eigenen Familie einen waschechten Generationen-Konflikt, doch der junge Zukunftsforscher versucht eigentlich zu erklären, warum die Generationen generell heute an so vielen Punkten aneinandergeraten. In dieser Podcast-Episode schauen wir zu Beginn, was es denn mit der "alten, weißen Frau" auf sich hat und ob es wirklich stimmt, dass sie das Pendant zum gescholtenen alten, weißen Mann ist. Doch damit nicht genug.

Außerdem versucht der Podcast eine Annäherung, wie man die großen Themen generationenübergreifend angehen könnte: Arbeitsmarkt und Klima-Debatte. Es wird hitzig Gespräch, Tristan als Vertreter der Millennials und Barbara Haas als Generation X - beide feiern die Reibepunkte und bleiben dennoch sehr freundlich miteinander.

Zwei Literatur-Empfehlungen von Tristan Horx: "Unsere fucking Zukunft" und "Sinnmaximierung" - einen Blick darauf gibt es hier