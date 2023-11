Wie aktuelle Auswertung der Abwasserproben in Kärnten zeigen, steigen Coronafälle zurzeit wieder stark an. Einige Regionen hätten laut Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) sogar Rekordwerte für dieses Jahr verzeichnet. Die Kabeg-Spitäler sprechen Personal sowie Besucherinnen und Besuchern dringende Empfehlungen aus, eine FFP2-Maske zu tragen.

Eine Impf- oder Testpflicht besteht aktuell nicht. Wer möchte oder sich einfach sicherer fühlt, kann sich beim Hausarzt gegen Covid impfen lassen. Eine Liste aller „impfenden“ Ärzte findet man auf der Website der Ärztekammer Kärnten. „Testen lassen kann man sich bei der Apotheke“, sagt Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes. „Das ist aber gebührenpflichtig. Wenn es vom Arzt verordnet ist, wird es von der Krankenkasse übernommen.“ Impf- oder Testcontainer gbt es aktuell nicht.

Corona, Grippe oder Erkältung?

Kratzender Hals, Husten, Schnupfen? Viele Menschen stellen sich aktuell die Frage, ob sie denn nun von der Grippe oder von Corona heimgesucht wurden, oder ob es doch einfach „nur“ eine Erkältung ist. Marco Franzoi, Facharzt für Innere Medizin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit, bietet einen Überblick und wichtige Hinweise zu den häufigsten Erkrankungen in der Herbstsaison.

Grippe (Influenza) - mehr als nur ein Unwohlsein

Beginnend mit einem plötzlichen Krankheitsgefühl manifestiert sich die Grippe in einer Vielzahl von Symptomen. Häufig führen Fieber, ausgeprägte Muskelschmerzen und Kopfschmerzen zu einem erheblichen Unwohlsein. Hinzu kommen oft eine ausgeprägte Müdigkeit und ein hartnäckiger, trockener Husten. Die Grippe unterscheidet sich von einfacheren Erkältungskrankheiten nicht nur durch ihre Intensität, sondern auch durch das Potenzial ihrer Komplikationen.

Erkältung – Ein unterschätzter Störenfried

Die Erkältung, oft als banale Infektion abgetan, stellt sich meist als weniger intensiv heraus als die Grippe, bringt jedoch ihre eigenen Unannehmlichkeiten mit sich. Typische Anzeichen einer Erkältung sind eine laufende oder verstopfte Nase, Halsschmerzen, ein anhaltender Husten und gelegentlich ein leichtes Fieber. Franzoi gibt zu bedenken: „Obwohl eine Erkältung oft als harmlos angesehen wird, kann sie den Alltag der Betroffenen erheblich stören. Wichtig ist, sich selbst die nötige Zeit zur Erholung zu geben und sich gut um sich selbst zu kümmern.“

Covid-19 und seine vielfältige Symptomatik

Zu den häufigsten Symptomen von Corona gehören Fieber, ein anhaltender trockener Husten und der plötzliche Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn. Darüber hinaus können einige Menschen auch Atembeschwerden, Müdigkeit oder sogar gastrointestinale Probleme wie Übelkeit und Durchfall erleben. Franzoi weist auf die Unberechenbarkeit des Virus hin: „Die Listigkeit von COVID-19 liegt in seiner variablen Ausprägung. Während einige kaum merkliche Symptome haben, können andere von schweren und manchmal langanhaltenden Krankheitsbildern betroffen sein. Bei jeglichen Anzeichen, auch wenn sie mild erscheinen, ist es von größter Wichtigkeit, sich selbst zu isolieren, um die Verbreitung zu verhindern und umgehend medizinischen Rat zu suchen.“