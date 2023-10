Auf den ersten Blick wirkt es fast harmlos. Die „ersten Kärntner Gesundheitstage“ finden unter dem Motto „Aus der Krise in eine gesunde Zukunft“ am 21. und 22. Oktober in Moosburg statt. Vortragende diskutieren über die vergangenen drei Jahre aus medizinischer Sicht. Die Debatte dreht sich somit hauptsächlich um die Corona-Pandemie.

Unter den 19 Vortragenden finden sich bekannte Namen. Andreas Sönnichsen erlangte Berühmtheit, als ihm vorgeworfen wurde, gegen Geld Covid-Impfunfähigkeitszertifikate ausgestellt zu haben. Christian Schubert bezeichnete im März bei der deutschen „Bild“ Corona als eine „skandalöse Zeit“ und führte die Übersterblichkeit auf die Impfung, die wie Lockdowns „ein Verbrechen auf die Menschheit“ waren. Zu fast allen Vortragenden lassen sich im Netz teils ähnlich harte Aussagen gegen Corona-Maßnahmen oder die Impfungen finden.

Schauspielerin moderiert

Das „Warm-up“ im Konzerthaus Klagenfurt am Freitagabend ist titeltechnisch präziser. Bei „Die Masken sind gefallen. Die Wahrheit kommt ans Licht“ hält Martin Haditsch den Hauptvortrag. Er meint, man hätte Covid „lieber laufen lassen sollen“ und schlägt sich auf die Seite der Kritiker. Moderiert wird die Veranstaltung von Eva Herzig, die sich 2021 nicht impfen ließ und so ihre „Landkrimi“-Rolle verlor. Das Event ist ausverkauft, 700 Personen werden erwartet.

Veranstaltet wird beides von der Liste der Freien Ärzte Kärnten (LFÄ) und der „Wissenschaftlichen Initiative - Gesundheit für Österreich“. „Wir sind offen für den Diskurs und wollen auch einmal die andere Seite hören. Wir vermissen das von der Politik“, sagt LFÄ-Vorstandsmitglied Wilfried Amann, selbst Vortragender und Maßnahmen-Kritiker. Vonseiten der Impfbefürworter wurden zwar Personen eingeladen, „es wollte aber niemand kommen.“ Ausgrenzen möchte man niemanden, daher lud man auch Sönnichsen ein. Der Arzt musste sich einst vor Gericht verantworten, wurde aber freigesprochen. „Wir leben in einem Rechtsstaat. Genau so einen muss man einladen“, sagt Amann.

Bürgermeister kann Veranstaltung nicht absagen

Was im Campus Moosburg am Wochenende über die Bühne geht, ging bei Bürgermeister Herbert Gaggl (ÖVP) vorbei. Er wusste von der Veranstaltung, jedoch nicht vom Inhalt oder den Vortragenden. „Damit haben wir auch nichts zu tun. Wir sind nur der Vermieter“, sagt Gaggl, der sich klar gegen Covid-Leugner und Impfgegner ausspricht. Mittlerweile wurde das Event zumindest von der Gemeinde-Homepage genommen.

Gaggl wurde von einem Mitglied der Ärztekammer gefragt, ob die Veranstaltung in der Gemeinde stattfinden darf. Dass die Tagung in diese Richtung ausfällt, überrascht ihn. „Als ich Ja sagte, dachte ich mir nichts Böses.“ Die Veranstaltung in letzter Minute abzusagen, sei nicht möglich. „Es gibt gültige Verträge und ohne Grundlage kann man sie nicht kündigen.“

Im Büro von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), der als Kulturreferent für das Konzerthaus mitverantwortlich ist, freut man sich ebenfalls nicht über das Event im Konzerthaus. Die Entscheidung, was dort passiert, obliegt der Leitung des Hauses, sagt Kaisers Sprecher Andreas Schäfermeier. Trotz mehrere Anfragen war diese für die Kleine Zeitung nicht erreichbar.

Auch wenn man eine andere Meinung teilt, geht die Veranstaltung in Ordnung, solange die gesetzlichen Normen eingehalten werden. „Eine derartige Veranstaltung politisch zu untersagen, würde lediglich die erwartbaren, üblichen politischen Reaktionen hervorrufen“, meint Schäfermeier. Sowieso liege Kaisers Fokus derzeit auf wichtigeren Themen.

„Die Veranstaltungen werden von der Ärztekammer nicht unterstützt“, sagt auch ihr Präsident Markus Opriessnig. Es gibt zudem keine Fortbildungspunkte für Teilnehmer.