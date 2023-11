Das Abwassermonitoring in Bezug auf Covid an den elf Kärntner Messstationen ist ein wertvolles Tool, weil damit nach Beendigung des offiziellen Testapparates in die Zukunft geblickt werden kann. Etwa eine Woche bis zehn Tage dauert es, bis sich die Verbesserungen oder Verschlechterungen auch in Neuinfektionen und Inzidenzen niederschlagen: Seit Juli stieg die Virenlast bei diesem Monitoring, mit Schulbeginn im September rasant: 59,3 SARS-Cov2-Virenpartikel pro Einwohner wurden etwa am 1. September registriert, die Zahlen haben sich dann fast verdreifacht.