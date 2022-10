Weiße Wurzelsuppe mit Safran und gebeizter Lachsforelle

Zutaten für 4 Personen

1 kg weißes Wurzelgemüse (Sellerie, Peterwurzel, Pastinake…)

2 große weiße Zwiebel

4 Knoblauchzehen

2 Scheiben frischer Ingwer

200 ml Kokosmilch oder Schlagobers

Saft von 1 Orange

1 Prise Chilipulver oder eine frische Chili

100 ml Joghurt

200 g gebeizte Lachsforellenfilets oder Räucherfisch

1 TL Safranfäden

Salz, weißer Pfeffer

Frische Kräuter und Chiliöl zum Anrichten

Zubereitung

1. Zwiebel und Knoblauch in Olivenöl anbraten. Wer möchte gibt eine Chili oder etwas Chilipulver dazu. Geschnittenes Wurzelgemüse und 2 Scheiben frischer Ingwer kurz mit anrösten. Topf mit kaltem Wasser auffüllen und köcheln lassen bis das Gemüse weich sind. Mit Salz und weißem Pfeffer abschmecken.



2. Alles mit dem Mixstab pürieren und mit Kokosmilch und dem Saft von einer Orange mischen. Die Safranfäden unterrühren und die Suppe ca 10 Minuten ziehen lassen, bis der Safran zu färben beginnt. Immer wieder umrühren, damit sich die gelbe Farbe schön in der Suppe verteilt.



3. Währenddessen die Lachsforellenfilets in kleine Würfel schneiden. Mit Joghurt, Chiliöl, frischen Kräutern und den Fischwürferl anrichten und genießen.