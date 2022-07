Letztendlich ist das Salzen wie so vieles: einfach Geschmacksache. Man sollte ganz einfach ausprobieren, was einem am Besten schmeckt. Gerade beim Grillen eines schönen Steaks kommt es auch noch auf das Fleisch an, das gegrillt wird. Manche Cuts und manche Fleischqualitäten bringen ein intensiveres Aroma mit als andere, die brauchen nicht mehr viel Gewürz, da reicht dann oft schon ein sanftes Finish mit Salz und Pfeffer. Wie immer gilt: Machen, was einem schmeckt! OB das auch Grillprofi Yulia Haybäck so sieht, verrät sie uns in folgendem Video!