Ganz egal wie man Fleisch mariniert, gart oder brutzelt: Wenn es nach dem Rasten nicht richtig aufgeschnitten wird, hilft auch die beste Zubereitungsmethode nichts, damit es zart wird. Deshalb sollte man stets einen Blick auf die Maserung des Fleisches werfen: In welche Richtung verlaufen die Fasern? Das sieht man an den weißen Streifen, die das Fleisch durchziehen, und man fühlt es auch, wenn man das Fleisch in die Hand nimmt und abtastet. Wir sollten die Fasern immer so kurz wie möglich halten, damit das Fleisch schneller gar, zarter und saftiger wird.