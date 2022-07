Mahlzeit! Ein faszinierender Blick ins Universum, so tief und scharf wie noch nie: Das erste Bild des "Webb"-Teleskops wurde in der Nacht auf Dienstag präsentiert. "Webb" ist das bisher leistungsstärkste - und teuerste - je gebaute Teleskop, es soll die Frühzeit des Universums vor 13 Milliarden Jahren erkunden und damit wenige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall zurückblicken.

NASA veröffentlichte erstes Bild des "Webb"-Teleskops

Das Teleskop verspricht einen Blick in die Urzeiten des Universums, als die ersten Sterne erhellten und Galaxien geboren wurden. Mehr dazu im Artikel.

Habeck besucht Österreich und hofft auf Gaslieferungen aus Russland

Der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck besucht am heutigen Dienstag Österreich. Als besonders von russischen Gaslieferungen abhängige Länder möchten Österreich und Deutschland ihre Zusammenarbeit verstärken. Hier geht es zum Bericht.

Nehammer sucht strategische Partnerschaft mit Israel

In Sachen Gas ist auch Bundeskanzler Karl Nehammer unterwegs. Dabei wies er auf kürzlich entdeckte Gasvorkommen vor der israelischen Küste hin. Dieses Gas könnte einmal dazu beitragen, sich von der Abhängigkeit von Russland zu lösen. Mehr dazu hier.

Krisengipfel zu den steirischen Notärzten

Landeshauptmann Drexler, Spitzenbeamte und Mediziner brüten heute über Lücken im steirischen Notarztwesen. Als erste Akutmaßnahme soll ein weiterer Helikopter im Nachtbetrieb stehen, zwei Todesfälle werden extern geprüft. (Kleine Zeitung PLUS)

Schneealpenhaus ist auf der Suche nach neuen Pächtern

Weil die bisherigen Pächter ihre Tätigkeit mit Saisonende beenden, ist der Alpenverein auf der Suche nach neuen Pächtern für das Schneealpenhaus in den Mürzsteger Alpen. Interesse? Hier geht es zum Artikel.

Corona in Kärnten: Was erwartet uns im Herbst?

Das Land Kärnten baut das Impf- und Testangebot derzeit nicht aus – es gibt aber genügend Möglichkeiten. Wer sich jetzt impfen lassen soll und wie die aktuelle Coronalage ist. (Kleine Zeitung PLUS)

Fast 1:1 zum Dollar: Euro verharrt auf tiefstem Stand seit 20 Jahren

Europäische Gemeinschaftswährung präsentiert sich zum US-Dollar auch zu Wochenbeginn schwach. Der Kurs steht aktuell nur noch knapp über der "Parität", also einem Tauschverhältnis eins zu eins. Mehr dazu hier.

Österreich holt den Pflichtsieg: Chance auf Viertelfinale lebt

Österreichs Frauen-Nationalteam besiegt im zweiten EM-Spiel in Southampton Nordirland mit 2:0. Katharina Schiechtl und Katharina Naschenweng erzielten die Tore der Österreicherinnen. Hier geht es zum Spielbericht.

Lost Place: Diese verlassene psychiatrische Klinik lehrt das Gruseln

Nachts sollte man sich nicht hinwagen - doch tagsüber kann man am Gelände der ehemaligen psychiatrischen Klinik Mombello sehen, wo einst Mussolinis Sohn untergebracht war. Georg Lux war wieder in Sachen "Lost Place" unterwegs. Lesen Sie mehr hier.

Dita von Teese spielt bei Keszler-Charity-Show Kaiserin Sisi

Burlesque-Tänzerin wird am 10. September für "Austria for Life" auf schwarzem Lipizzaner reiten. Hier geht's zum Artikel.

Burlesque-Tänzerin Dita von Teese und Organisator Gery Keszler im Schlosspark Schönbrunn © ALEX KUBIK / AGENTUR BILDRECHT

Ändert der Mord an Ex-Regierungschef Abe die japanische Politik?

Er gehörte einer der einflussreichsten Familien Japans an, führte den Inselstaat mehr als ein Jahrzehnt und galt immer noch als mächtiger Mann im Hintergrund: Shinzo Abe. Abe war am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt in der westjapanischen Stadt Nara niedergeschossen worden.

MEINUNG. Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer (ÖVP) macht sich zum Sprachrohr der "die Sanktionen waren übertrieben"-Bewegung. Er inszeniert sich so als Verantwortungsethiker – ist aber in Wirklichkeit nur kurzsichtig, meint unser Innenpolitik-Ressortleiter Georg Renner. Was sagen Sie dazu? Diskutieren Sie im Forum mit!



