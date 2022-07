Er ist aktuell der Shootingstar der deutschsprachigen Grünen: Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck ist heute zu Besuch in Wien. Seinen Parteikollegen Werner Kogler wird der deutsche Parteichef nicht treffen können, Österreichs Vizekanzler ist mit dem Coronavirus infiziert.

Habeck sorgte mit klaren Worten in den diversen Krisen für Aufsehen und erarbeitete sich so über die Parteigrenzen hinweg Respekt. In bilateraler und europäischer Kooperation wollen Österreich und Deutschland nun beim schnellstmöglichen Ausstieg aus russischem Gas, der Erschließung alternativer Quellen und dem verstärkten Ausbau erneuerbarer Energie zusammenarbeiten.

Dafür trifft sich Habeck heute mit Österreichs Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Der deutsche Wirtschaftsminister hofft jedenfalls weiter auf die Wiederaufnahme von Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1, wenn deren Wartung beendet ist.

Gespräch mit Gewessler

Nach dem Gespräch findet ein gemeinsamer Pressetermin mit dem deutschen Grün-Politiker im Klimaschutzministerium statt. Anschließend besichtigen Habeck und Gewessler eine der stärksten Großwärmepumpen Mitteleuropas im Kraftwerk Simmering.

Am Nachmittag trifft Habeck Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher sowie Europaministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP). Den Abschluss des eintägigen Besuchs bildet eine Unterredung mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Kooperationsabkommen

Erst am Montag gaben Deutschland und Tschechien in Prag bekannt, ein Gas-Kooperationsabkommen zu planen. "Wir helfen uns gegenseitig bei der Gasversorgung", sagte Habeck in Prag. Indes hofft der deutsche Wirtschaftsminister doch auch noch auf weitere Gaslieferungen aus Russland, wenn die Wartungsarbeiten an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 beendet sind. "Ich habe keine geheime Information, weder in die eine noch in die andere Richtung", sagte der Grünen-Politiker am Montagabend in einem Interview mit dem deutschen Sender der ARD. "Die Möglichkeit besteht. Die Chance, dass es nicht so kommt, ist auch da. Wir werden abwarten müssen."

Über die zuletzt wichtigste Route für russisches Erdgas nach Deutschland wird seit Montag nichts mehr geliefert. Nach Angaben der Nord Stream AG sollen die Arbeiten bis zum 21. Juli dauern. In diesen zehn Tagen werde kein Gas durch die Pipeline nach Deutschland befördert, hieß es. Die Sorge, dass Gas im Herbst und Winter knapp wird, ist groß – auch in Italien, Österreich und anderen europäischen Ländern.