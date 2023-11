Ab Dezember wird die Piazza Primo Maggio in Udine zu einer der größten künstlichen Eisflächen Italiens. Auf rund 1200 Quadratmetern dürfen sich bis zum 7. Jänner Wintersportler tummeln. Rund um den Eislaufplatz werden auf dem großen Platz unter dem Schloss Holzhütten aufgebaut. So soll heuer in Udines Zentrum ein romantisches innerstädtisches Winterwunderland erschaffen werden. Neben einer rechteckigen wartet laut der Veranstalterfirma „Udine Ice Park“ auch eine herzförmige Eislauffläche auf die Besucher. Dazu gibt es musikalische Unterhaltung und für die Kinder Schlittenfahrten.

„Wir wollen nicht nur den Einheimischen etwas bieten, sondern auch den Touristen“, so Alessandro Venanzi, Vizebürgermeister und Tourismusreferent von Udine. Geöffnet sein soll das „Winterwonderland“ täglich von 14 bis 20 Uhr, an Festtagen und den Weihnachtsfeiertagen ab 10.30 Uhr, freitags und samstags immer bis 22 Uhr. Am 31. Dezember wird man mit verlängerter Sperrstunde ins neue Jahr rutschen können und am 1. Jänner ist bis 22 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis mit eigenen Schlittschuhen beläuft sich auf fünf Euro. Mit Ausrüstung vom Schlittschuhverleih kostet es zehn Euro. Die Garderobe kostet zwei Euro. Zeitlimit gibt es keines.

Zum Größenvergleich der Eisflächen: Die beliebte Eislauffläche in der Villacher Innenstadt hat 450 Quadratmeter, beim Wiener Eistraum sind Kufenflitzer heuer auf 8500 Quadratmetern unterwegs.