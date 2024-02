Erneut wurde eine Frau in Kärnten von einem Mann massiv bedroht: Am Mittwoch erstattete eine 49-Jährige aus dem Bezirk Villach-Land Anzeige, dass sie am Vortag von ihrem ehemaligen Freund (63) bedroht wurde. Im Zuge der Klärung des Sachverhaltes wurde von den Beamten ein Tonmitschnitt gesichert, auf welchem zu hören war, dass der 63-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Villach-Land, der Frau drohte, ihr die Kehle durchzuschneiden.

Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wird er nach Abschluss der Erhebungen auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht.