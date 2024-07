„In den letzten fünf Jahren, in denen wir unsere nachhaltig in Kärnten produzierten Schimmelentferner bei Amazon anbieten, konnten wir jedes Jahr eine Umsatzsteigerung von durchschnittlich 180 Prozent auf über 5,4 Millionen Euro im Jahr 2023 erzielen“, schildert Horst Burgstaller, Gründer der Elias Heiztechnik GmbH in Launsdorf, die eigene Erfolgsgeschichte. Rund 600.000 Produkte verkauften kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus Kärnten im Vorjahr bei Amazon – eine Steigerung von mehr als 25 Prozent im Vorjahresvergleich.

Einen Österreich-Rekord gab es im Süden 2023 bei den Exportumsätzen: Rund 100 Kärntner KMU konnten mit über 20 Millionen Euro bei Amazon doppelt so viel umsetzen als 2022. Österreichweit beträgt das Exportwachstum 5 Prozent bei einem Umsatz von über 610 Millionen Euro.

Hoher KMU-Anteil

Zu den Top-Exportländern zählen Deutschland, die USA, Frankreich, Italien und Großbritannien. Insbesondere Produkte aus den Kategorien Wohnen, Sport, Drogerie, Computer und Kosmetik waren international gefragt. „Wir sind uns der wirtschaftlichen Bedeutung von KMU bewusst. Immerhin stellen sie über 60 Prozent der bei Amazon verkauften Produkte“, sagt Markus Schöberl, Verkäuferserviceleiter für Österreich bei Amazon.

Begonnen hat man hierzulande 2016 mit dem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Graz als ersten Standort. In Kärnten wurde 2022 das Verteilzentrum in Klagenfurt eröffnet.