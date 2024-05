In der Autobranche fing die Karriere des gebürtigen Klagenfurters Georg Fresacher an. Doch nach etlichen Jahren, die er für die Fiat-Gruppe tätig sowie ständig unterwegs war und viel Zeit im Flugzeug verbrachte, traf er die Liebe seines Lebens. Und damit reifte auch der Wunsch, sesshaft zu werden. „Bald war klar, Wien soll der Lebensmittelpunkt werden“, erzählt der Absolvent eines Betriebswirtschaftsstudiums an der Fachhochschule Wiener Neustadt, der auch einen Immoblientreuhänder-Abschluss an der TU Wien gemacht hat.

Nach einem kurzen Zwischenstopp im Bankensektor machte sich der Vater von zwei Kindern (11 und 13 Jahre alt) im Jahr 2011 mit der Kanzlei The Real Estate als Immobilienmakler selbstständig. Neben der klassischen Immobilienvermittlung ist das Unternehmen auf sogenannte Off-Market-Immobilien spezialisiert – also Häuser und Liegenschaften, die nicht öffentlich über Inserate, sondern diskret interessierten Käufern angeboten werden. Der Schwerpunkt von Fresachers Tätigkeit liegt in Wien. „Aber wir vermitteln aktuell auch Objekte in Kärntner Seenregionen wie in Maria Wörth und auch am Ossiacher See“, sagt der jüngere Bruder des Künstlers Gerhard Fresacher.

Vor Kurzem wurde Fresacher, den es privat mit der Familie oft in die alte Heimat zieht, der Immy Award in Gold verliehen, der von der Wirtschaftskammer Wien vergeben wird. Für diese Auszeichnung werden Immobilienmakler auf Herz und Nieren durch Mystery Shopper, Befragung von Kunden etc. geprüft. Umso größer ist Fresachers Freude.

Harte Landung

Diese wird auch dadurch nicht getrübt, dass die Zeiten für Makler durch hohe Baukosten, strenge Kreditvergaberichtlinien und Teuerung hart sind. „Es war für die Branche eine harte Landung aus dem Wunderland in die Realität“, räumt er ein. Nichtsdestotrotz überwiege bei ihm die Zuversicht, vor allem dank des Zuzugs. Immerhin sind 30 Prozent seiner Kundinnen und Kunden aus dem Ausland, die die Lebensqualität und Rechtssicherheit in Österreich zu schätzen wissen. An der Berufswahl lassen ihn die aktuellen Herausforderungen jedenfalls auch nicht zweifeln: „Ich komme aus einer Baumeister- und Architektenfamilie. Wäre ich nicht Immobilienmakler, wäre ich wohl Architekt geworden.“