Die wichtigsten Börsen in Europa sind am Donnerstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Einen ordentlichen Schub brachte die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank. EZB-Chefin Christine Lagarde betonte, man habe bereits gute Fortschritte auf dem Weg zum Inflationsziel von zwei Prozent gemacht. Doch mit Blick auf den Rückgang der Teuerung sei die Zuversicht unter den Währungshütern noch nicht ausreichend für Zinssenkungen. Die EZB wolle dazu zunächst die Daten in den kommenden Monaten sichten, bevor man dezidiert Zinssenkungen bespreche.

Neue Dynamik

Der Euro-Stoxx-50 steigerte sich am Berichtstag um 1,19 Prozent auf 4.974,22 Punkte. Der DAX in Frankfurt erhöhte sich um 0,71 Prozent auf 17.842,85 Zähler und der FTSE-100 in London gewann 0,17 Prozent auf 7.692,46 Einheiten hinzu. Der DAX erzielte ein Rekordhoch und steht knapp von der 18.000-Punkte-Grenze. Vor allem die deutschen Medien richten ihr Augenmerk aktuell stark auf den DAX. Die Berichterstatter orten nach einer gewissen Lethargie nach dem Jahreswechsel nun eine positive Dynamik und Aufbruchstimmung.