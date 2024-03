Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihrer geldpolitischen Sitzung den Leitzins einmal mehr unverändert belassen. Es ist das vierte Mal in Folge, dass die Notenbank an ihrer Linie festhält - trotz der weiter sinkenden Inflation im Euroraum. „Auf Grundlage seiner aktuellen Beurteilung ist der EZB-Rat der Auffassung, dass sich die EZB-Leitzinsen auf einem Niveau befinden, das – wenn es lange genug aufrechterhalten wird – einen erheblichen Beitrag zu diesem Ziel leisten wird. Die zukünftigen Beschlüsse des EZB-Rats werden dafür sorgen, dass die Leitzinsen so lange wie erforderlich auf ein ausreichend restriktives Niveau festgelegt werden“, heißt es in einer Stellungnahme der EZB um Präsidentin Christine Lagarde.

Inflation sinkt 2025 auf 2,0 Prozent

Die Volkswirte der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten für heuer eine geringere Inflation in der Eurozone als noch zuletzt. Die Ökonomen erwarten eine Inflation in der Eurozone von im Durchschnitt 2,3 Prozent für 2024. Noch im Dezember waren sie von 2,7 Prozent ausgegangen. 2,0 Prozent werden für 2025 prognostiziert, 1,9 Prozent für 2026. Die Projektionen für die Inflation ohne Energie und Nahrungsmittel sind ebenfalls nach unten korrigiert worden, und zwar auf einen Durchschnitt von 2,6 Prozent für 2024, 2,1 Prozent für 2025 und 2,0 Prozent für 2026.

Bis September 2023 hatte sie ihre Leitzinsen wegen der stark gestiegenen Inflation rasch und deutlich auf das jetzige Niveau angehoben, seither aber still gehalten. Derzeit beträgt der geldpolitisch wichtige Einlagensatz 4,0 Prozent. Der seit längerem weniger entscheidende Hauptrefinanzierungssatz liegt um 0,5 Prozentpunkte darüber.

Schon seit einiger Zeit wird an den Finanzmärkten auf Zinssenkungen spekuliert, weil die einst sehr hohe Inflation in Richtung des EZB-Ziels von zwei Prozent fällt. Um den Jahreswechsel herum wurden noch bis zu sechs Reduzierungen um insgesamt 1,5 Prozentpunkte für möglich gehalten. Die Erwartungen sind jedoch deutlich gesunken und legen aktuell etwa drei bis vier Senkungen für 2024 nahe.

Es bleibt damit die Frage, wann die EZB mit Zinssenkungen beginnen könnte. Am Geldmarkt gilt es derzeit als sehr wahrscheinlich, dass eine Zinssenkung im Juni kommt. Für die Sitzung im Juli ist eine Senkung sogar fast vollständig in den Kursen enthalten. Fachleute sehen dies meist ähnlich: Die Experten von Moody‘s Analytics können sich einen ersten Zinsschritt im April oder Juni vorstellen. Der Vermögensverwalter Vanguard sieht den Lockerungsbeginn im Juni. Auch die Volkswirte der DZ Bank rechnen erst im Jahresverlauf mit einer Zinswende im Euroraum.

Führende Notenbanker warnten in den vergangenen Wochen davor, voreilig den Sieg über die Inflation auszurufen. „Auch wenn die Versuchung groß sein mag: Für Zinssenkungen ist es zu früh“, sagte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel bei der Bilanzvorlage der Bundesbank am 23. Februar. Die Inflation sei zwar auf dem Rückzug, aber noch sei das Ziel nicht erreicht.