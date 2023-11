Ein Leser wollte ein Gratis-Abo der Kleinen Zeitung im Abtausch für ein Amanda Klachl-Tattoo. Wir stehen mit Nadel und Gutschein bereit - und suchen jetzt den jungen Mann.

Sie ist eine Legende der Kleinen Zeitung: Tag für Tag kommentiert Amanda Klachl auf der letzten Seite der Print-Ausgabe das Weltgeschehen in ihrer direkten und humorvollen Art. Die Kultfigur - in ihrem Erscheinen übrigens an eine Marktfrau angelehnt - begeistert seit Jahrzehnten und überstand jedes Redesign des Blattes.

Und: Sie hat offenbar auch Fans unter den jüngeren Kleine-Leserinnen und Lesern. Als Kleine Zeitung-Sonderreporter Michael Großschädl bei der Präsentation des Junker-Weins war, traf er auf einen jungen Gast, der ihm ein Angebot unterbreitete: Im Abtausch für ein lebenslanges Abo würde er sich ein Amanda-Tattoo stechen lassen.

Ein Angebot auf das wir uns - einmalig - einlassen würden. Allerdings: Im Schwung der Junker-Präsentation hat man auf die Kontaktdaten des jungen Mannes vergessen. Sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes kann man direkt an video@kleinezeitung.at schicken. Über den Ausgang der Aktion berichten wir selbstverständlich - der Sonderreporter und ein Tattoo-Studio stehen bereit.

Übrigens: Wer sich ohne Tattoo ein Abo der Kleinen Zeitung sichern will, hier gibt es unsere Black Friday-Angebote.