Sonderreporter am Ausseer Kirtag

Bierzelt-Organisator: "Am Tisch tanzt man daheim ja auch nicht"

Was gilt es beim ersten Besuch am Ausseer Kititog zu beachten? In welches Fettnäpfchen sollte man auf keinen Fall springen? Und ist das Würstl besser als das Grillhendl? Sonderreporter Michael Großschädl klärt auf.