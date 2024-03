Dreimal noch schlafen, dann stehen die traditionellen Osterspeisesegnungen in der Steiermark an. Zehntausende strömen am Karsamstag mit allerlei Köstlichkeiten zu Kapellen und in Kirchen im ganzen Land. In ihren Körberl liegen neben dem Schinken und Osterbrot in der Regel auch bunte Eier und Kren. Um letzteren ist es künftig schlecht bestellt, zumindest wenn die Ware aus heimischer Produktion stammen soll.