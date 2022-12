Österreich stellte nur einen Athleten im Herren Massenstart der Biathleten. Felix Leitner durfte als 26. der Weltcup-Wertung mitlaufen und konnte den Norwegern nur von weit hinten zusehen. Die Heimat des Langlaufs dominierte das Rennen von Beginn an. Seriensieger Johannes Bö, Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjastad Christiansen, Filip-Fjeld Andersen und Johannes Dale hatten den Massenstart von Anfang an im Griff. Auch Tarjei Bö kämpfte sich zum Schluss noch nach vorne und sorgte dafür, dass insgesamt sechs Norweger auf den ersten neun Plätzen landeten.

Eine starke Leistung lieferte der Schweizer Sebastian Stalder ab. Der 24-Jährige traf alle 20 Scheiben und sicherte sich mit dem achten Platz sein bestes Weltcup-Ergebnis überhaupt. Schon in der Verfolgung zeigte er mit dem 14. Rang auf. Der rot-weiß-rote Starter Felix Leitner landete mit insgesamt drei Schussfehlern auf dem 20. Rang mit 1:36 Rückstand auf den norwegischen Sieger.

Im letzten Schießen trennte sich die Spreu vom Weizen. Die norwegischen Top-Athleten konnten nicht die Null bringen und ließen Chancen für die Dahinterliegenden zu. Laegreid ging nach einer Strafrunde als Führender auf die Schlussrunde. Johannes Bö schoss sich mit zwei Fehlern aus dem Kreis der Sieganwärter. Diese Chance nützte ein anderer Johannes - nämlich Dale. Er saugte sich an Laegreid heran und überholte in noch vor der Zielgeraden. "Ich bin so glücklich. Nach dem letzten harten Jahr ist es verrückt für mich, wieder ein Rennen zu gewinnen" sagte der Sieger nach dem Rennen.

Jetzt geht es in die Weihnachtspause. Am 05. Jänner reist der Biathlon-Tross ins slowenische Pokljuka und bestreitet dort einen Sprint, die Verfolgung sowie eine Mixed Staffel.