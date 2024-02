Live. Die Speed-Frauen bestreiten in Crans Montana am Samstag die zweite Abfahrt. Hier verpassen Sie ab 10.30 Uhr nichts!

Die Ausgangslage: Erneut dürften die frühlingshaften Temperaturen in Crans Montana der Piste zusetzen. Bereits am Freitag war es äußerst schwierig mit einer späteren Startnummer noch einen Spitzenplatz einzufahren. Vor allem im unteren Teil wurde der Untergrund in Mitleidenschaft gezogen. Am Freitag wurde deshalb auch das Ziel nach oben verlegt, um den Athletinnen genug Platz zum Abschwingen zu geben. Ob sich dieses Prozedere für Samstag wiederholt, wird sich spontan entscheiden.

Die Favoritinnen: Spätestens seit dem Rennen am Freitag muss man die Schweizerin Lara Gut-Behrami ganz oben auf der Liste haben. Die 32- Jährige fährt derzeit in absoluter Überform, ist im Weltcup derzeit das Maß aller Dinge. Auch ihre Teamkollegin Jasmine Flury darf sich nach Platz zwei am Freitag gute Chancen ausrechnen. Italiens Superstar Sofia Goggia fehlt ebenso verletzt, wie Rekordfrau Mikaela Shiffrin. Dafür könnte Federica Brignone mit einer fehlerfreien Fahrt gefährlich werden.

Die Österreicherinnen: Ausgerechnet am Ort ihres wohl schwersten Sturzes fuhr Cornelia Hütter auf Platz zwei. Die Steirerin schloss am Freitag endgültig Frieden mit der Strecke in Crans Montana. Sollte das Ziel auch am Samstag nach oben verlegt werden, dürfte das Hütter erneut in die Karten spielen. Ariane Rädler zeigte am Freitag mit Platz acht auf, Stephanie Venier hat nach Rang zehn noch eine Rechnung offen.