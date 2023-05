Mehr als 7000 Fans sorgten im letzten Zweitliga-Heimspiel der Saison für den GAK für tolle Stimmung. Stimmung, wie sie auch im Fußball-Oberhaus nur in wenigen Stadien herrscht. "Normal musst du jedem einzelnen die Hand geben und Danke sagen", meinte Torschütze David Peham nach dem 3:0-Erfolg über Amstetten. "Mehr als 7000 Rote waren da und es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Ich bin einfach mega stolz, dass wir der GAK-Familie etwas zurückgeben können", sagt Obmann Rene Ziesler.

Der Heimsieg über die Niederösterreicher, er könnte der letzte in der zweiten Liga auf unbestimmte Zeit gewesen sein. Denn: Ein Sieg ist es jetzt nur noch, der dem GAK zur Rückkehr in die Bundesliga fehlt. Und dieser soll nächste Woche (Sonntag, 4. Juni) auswärts in Dornbirn fixiert werden. "Jetzt fahren wir nach Dornbirn und holen uns das Ding", ist Ziesler zuversichtlich, dass die Steirer die lange Heimreise aus dem Westen mit dem Meistertitel antreten werden. "Wenn es um den GAK und den Titel geht, ist Dornbirn für uns keine Strecke."

Auch Sportdirektor Didi Elsneg ist davon überzeugt, dass die Mannschaft im entscheidenden Spiel um den Aufstieg von zahlreichen Fans unterstützt wird: "Ich kenne unsere Fans mittlerweile sehr gut. Ich glaube, sie schonen sich nicht, was die Kilometer betrifft. Wir wissen, was für ein Potenzial in unserem Verein steckt." Nicht nur abseits des Feldes, auch das Sportliche hat dem Sportchef beim 3:0 über Amstetten imponiert. "Ich bin richtig angetan von der Mannschaft. Wenn man sich vor der Partie eine Leistung hätten wünschen können, dann hätte ich so eine sofort genommen. Das war ein souveräner Auftritt gegen einen sehr guten Gegner."

Trotz der Feierlichkeiten nach dem Sieg in der vorletzten Runde ist man sich beim GAK einig, dass der Fokus schon bald wieder dem kommenden und so wichtigen Spiel gilt. "Ich vertraue der Mannschaft und unserem super Trainer-Team", sagt Ziesler.