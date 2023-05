Nur mit Schützenhilfe von Rapid II hätte sich der GAK vor eigenem Anhang im Duell mit Amstetten vorzeitig zum Meister küren können. Daraus wurde nicht, Blau-Weiß Linz gewann in Hütteldorf 1:0. Aber weil auch die Rotjacken ihr Spiel mit 3:0 gewannen, haben die Grazer nächste Woche alles in der eigenen Hand. Und Michael Liendl heizte die Fans nach seinem letzten Heimspiel so richtig auf: "Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt: Wir marschieren durch und fahren in die Bundesliga! Und dann rockt ihr die Bundesliga", rief er den Fans zu.

7373 Fans sorgten in der Merkur-Arena für eine Stimmung, wie sie in der zweiten Liga sonst nie herrscht und auch in der Bundesliga mit Ausnahme weniger Klubs kaum vorzufinden ist. Schon vor dem Spiel wurde es laut: Michael Liendl wurde in seinem letzten Heimspiel für den GAK offiziell verabschiedet, bekam ein Bild von Sportdirektor Didi Elsneg überreicht. Danach stand aber das aktuelle Geschehen im Vordergrund.

Von Anfang an erwies sich Amstetten als beinharter Gegner. Obwohl die Niederösterreicher weder im Titelrennen, noch im Abstiegskampf sind, ließen sie nicht locker und forderten die Hausherren zu Beginn gleich mehrmals. Gejubelt hat dann aber der GAK, nach einem Kopfball von Markus Rusek landete der Ball im Tor, der GAK-Mittelfeldspieler stand aber im Abseits. Bis zur Halbzeit blieben große Torchancen sonst aus.

GAK-Coach Gernot Messner dürfte in der Pause die richtigen Worte gefunden haben. Im zweiten Durchgang drückten die Gastgeber ordentlich an, Liendl versuchte es erst aus der Distanz, dann scheiterte Bogdan Viunnyk per Kopf. In der 53. Minute gab es dann kein Halten mehr: Lenn Jastremski traf nach sehenswerter Liendl-Flanke zum 1:0 für den GAK. Als Liendl in der 75. per Elfmeter dann selbst auf 2:0 stellte, war allen im Stadion klar: Diesen Sieg würden sich die Steirer nicht mehr nehmen lassen. Gerade, als Michael Liendl seine Ehrenrunde drehte, wurde diese durch den Torjubel der Fans unterbrochen: David Peham stellte in der 92. Minute auf 3:0 und sorgte so für den Endstand.

Am kommenden Sonntag (4. Juni) kann der GAK den Aufstieg in die Bundesliga fixieren, dann sind die Grazer in Dornbirn im Einsatz. Der Vorsprung auf BW Linz: ein Zähler.