Endlich ist es da, das erste Kind von ÖFB-Teamtorfrau Manuela Zinsberger und ihrer Frau Madeleine, „Baby Zinsberger“, wie es die Arsenal-Legionärin im Dezember angekündigt hat. Am Montagabend veröffentlichte sie auf Instagram ein erstes Foto des Babys und verriet auch den Namen des Sohnemanns. Marvis stand da in riesigen Lettern zu lesen, versehen mit den Hashtags „Welcome to our World“, „Babyboy“ und „Family“. Auf dem Armbändchen kann man auch das genau Geburtsdatum des Buben lesen: der 29. Juni. Es dauerte allerdings lange, bis Marvis wirklich zur Welt kam, bereits vor einem Monat hatte Zinsberger die Reise mit dem ÖFB-Nationalteam nach Island nicht mitgemacht, weil die Geburt bevorstand – nun war es endlich soweit.

Zinsberger hatte ihre Partnerin Madeleine vor einem Jahr im Burgenland am „Hochzeitsberg“ Hannersberg geheiratet. Nun ist Zinsbergers Sohn nach der Geburt des ersten Kindes von ORF-Expertin Viktoria Schnaderbeack und ihrer norwegischen Frau Anna im März das zweite „Kind“ für die erfolgreiche Damen-Nationalmannschaft bei der EM 2017. Zinsberger hatte ihre Follower während der Schwangerschaft öfters mit Fotos ihrer Partnerin versorgt.

Rein sportlich geht es für Zinsberger und die ÖFB-Damen bald in der EM-Qualifikation weiter, am 12. Juli empfängt das Team daheim Polen, ehe es vier Tage später in Hannover gegen Deutschland geht. Zinsberger steht dabei gegen Polen schon vor ihrem 100. Länderspiel; dann eben als frisch gebackene Mama.