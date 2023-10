Die Grazer Fußball-Fans fiebern dem Derby am Donnerstag (20.30 Uhr, ORF 1) entgegen. Der GAK empfängt im Rahmen des Cup-Achtelfinales den SK Sturm. Im Vorfeld dieses Duell nimmt Sturm-Trainer Christian Ilzer auch zur Stadion-Thematik in der steirischen Landeshauptstadt Stellung und findet klare Worte: „Es gibt geteilte Meinungen in der Stadt. Ich hätte nichts dagegen, wenn der GAK aufsteigt und dieses Duell eine Regelmäßigkeit bekommt. Aber wir sollten getrennte Plätze haben. Liebenau soll unser Stadion sein und man muss dann auch für den GAK eine gute Lösung finden. Das Stadion zu teilen und immer alles umzubauen, ist keine Ideallösung.“