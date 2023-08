Am Freitag kommt es nun also zum ersten großen "Gipfeltreffen" zwischen Spitzen der Stadt Graz und des SK Sturm in Sachen Stadionkauf. Sturm-Präsident Christian Jauk hatte ja der Kleinen Zeitung verraten, dass der Verein die Merkur-Arena über das Baurecht erwerben will. Viele Fragen will man dabei, wie berichtet, klären – eine wesentliche bleibt vorerst aber noch offen: Wie viel ist das 1996/97 erbaute Stadion heute wert? Heike Wolf-Nikodem-Eichenhardt, Leiterin der städtischen Immobilienabteilung, wird in den nächsten Wochen beim Antwortfinden ebenso helfen wie Finanzdirektor Johannes Müller und externe Wirtschaftsprüfer.