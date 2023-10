Die Steiermark stellt mit Sturm den aktuellen Tabellenführer in der Bundesliga, Hartberg liegt auf dem vierten Platz. Der GAK lacht seit Wochen von der Tabellenspitze in der Zweiten Liga. Lafnitz ist eine Größe in Österreichs zweithöchster Spielklasse und die Kapfenberger sind in der vergangenen Spielzeit dank einer eindrucksvollen Leistungsexplosion dem Abstieg entronnen und spielen in dieser Saison sehenswerten Fußball. Leoben entwickelte sich rasant. Alle Klubs leisten hervorragende Jugendarbeit, bilden Mädchen und Buben aus, bringen den Nachwuchs zum Sport.