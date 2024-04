Mit dem bürgerlichen Bündnis „das Neue Innsbruck“ wollte der Ex-Staatssekretär Florian Tursky den Grünen-Bürgermeister Georg Willi nach einer chaotischen Amtszeit aus den Angeln heben und erlitt dabei Schiffbruch.

Bereits zum Start der spontan einberufenen Pressekonferenz erklärte Tursky, dass er in der Stadtpolitik bleiben wolle. „Ich habe mich mit meinem Bündnis-Partner beraten und werde eine Wahl-Empfehlung für Johannes Anzengruber abgeben“, so Tursky.

„Kein neues Innsbruck“

Er betonte extra, dass es „kein neues Innsbruck unter einem alten Bürgermeister“ geben könne. Damit war Willi gemeint, der Stimmen verlor. Mit 18,87 Prozent war seine Partei in der Landeshauptstadt dennoch die stärkste.

Tursky selbst sieht sich künftig im Stadtsenat, aber nicht in der Opposition. Zwischen ihm und Anzengruber habe es nie „einen großen Konflikt gegeben.“

Die Niederlage wird den ehrgeizigen 35-jährigen Tursky auch in der eigenen Karriereplanung weit zurückwerfen. Wenn überhaupt, bleibt ihm vorerst nur die zweite Reihe der Stadtpolitik. Die gefeierte bürgerliche „Wiedervereinigung“ aus ÖVP, „Für Innsbruck“ und Seniorenbund endete in einem Fiasko. Statt ihm zog der verstoßene schwarze Ex-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber in die Stichwahl ein.