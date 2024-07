Um 20 Uhr war die Sensation perfekt: Ersten Hochrechnungen zufolge wurde der Triumphzug von Le Pens Rassemblement National in der Stichwahl am Sonntag von einer Mehrheit der Franzosen gestoppt. So kam laut dem Institut Ipsos, das für den öffentlich-rechtlichen TV-Sender France 2 die Auswertung vornimmt, das linke Wahlbündnis auf 172 bis 192 Sitze, Macrons Bewegung auf 150 bis 170 Sitze, die Rechtspopulisten erzielten nur 132 bis 152 Mandate. Keine der drei Gruppierungen erreicht die Absolute, Frankreich steuert innenpolitisch auf turbulente Wochen zu.

Völlig unklar, wer Premier wird

Damit muss sich Le Pens Ziehsohn, Jordan Bardella, von der Idee verabschieden, als Premierminister in den Matignon-Palast einzuziehen. Wer neuer Premierminister wird, ist völlig offen, da keines der drei Lager eine absolute Mehrheit auf sich vereinen konnte. Das links Wahlbündnis und die Macron-Bewegung sind äußerst zersplittert, Macron wird wohl den Versuch unternehmen, eine Koalition zwischen beiden Lagern schmieden - ein äußerst schwieriges Unterfangen angesichts der ideologischen und personellen Gegensätze.

Wem gehört linkes Wahlbündnis an?

Das linke Wahlbündnis setzt sich aus vier Gruppierungen zusammen. Die Linkspopulisten von Jean-Luc Mélenchon, der mehr Kompetenzen von Brüssel nach Paris zurückholen will, nichts von der deutsch-französischen Achse hält, mit Putin geliebäugelt hat, dürften 68 bis 74 Mandate erhalten, die Sozialisten 63 bis 69, die Grünen zwischen 32 und 36, die Kommunisten zwischen 10 und 12. Mélenchon, der noch dazu als scharfer Macron-Kritiker in Erscheinung getreten ist, ist innerhalb des Bündnisses umstritten. Kaum anzunehmen, dass er Premier wird.

Rechtspopulisten als größte Einzelpartei

Nicht nur das linke Wahlbündnis, auch das Macron-Lager setzt sich aus mehreren Einzelparteien zusammen, allen voran Macrons Renaissance (95 bis 105 Mandate), die rechtsliberale Modem-Partei (35 bis 37) und die Bewegung Horizon (24 bis 28). Le Pens Rassemblement erreichte 120 bis 136 Sitze, die rechte Abspaltung der Konservativen konnte 12 bis 16 Mandate auf sich vereinen.

Die Neuwahlen hatte Staatspräsident Emmanuel Macron nach dem Desaster des Macron-Lagers bei den Europawahlen Anfang Juni vom Zaun gebrochen. Beim ersten Wahlgang vor einer Woche war Le Pens Rassemblement National erstmals in seiner Geschichte mit 33,1 Prozent der Stimmen zur stärksten politischen Kraft geworden. In Frankreich ist der Urnengang in einem Wahlkreis erst entscheiden, wenn einer der Kandidaten mehr als 50 Prozent auf sich vereinen kann. In 501 der 577 Wahlkreise musste am Sonntag im zweiten Wahlgang noch eine Entscheidung für einen Kandidaten oder eine Kandidatin getroffen werden. In 409 Fällen kam es zum Duell zwischen zwei Kandidaten geben, in 89 Fällen konkurrierten drei Bewerber um einen Sitz im Parlament.

Angst vor Ausschreitungen

Aus Angst vor Ausschreitungen wurden am Sonntag in allen großen Innenstädten des Landes Vorkehrungen getroffen. Viele Geschäftsbesitzer verbarrikadierten ihre Länden, die Sicherheitskräfte stellten große Polizeiformationen ab.