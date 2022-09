Schon seit dem Jahr 2001 ist der große Marien-Feiertag am 15. August für die Trachtengruppe Maria Rain ein Anlass, den alten Brauch der Kräuterweihe zu pflegen. Viele Besucher waren auch heuer wieder gekommen, um mit der Trachtengruppe dieses schöne Fest zu feiern. Zum feierlichen Klang der Orgel, gespielt von der jungen Organistin Hanna Taschwer, zog die Trachtengruppe mit ihren duftenden Kräuterkörben in die Kirche ein.

Die Festmesse mit Segnung der Kräuter, musikalisch begleitet vom Göltschacher Volksgesang unter der Leitung von Anita Wigoschnig, hielt Pfarrer Mag. Ulrich Kogler. Nach der Festmesse wurden die gesegneten Kräuterbüscherln und die von den Frauen der Trachtengruppe gebackenen Köstlichkeiten zum Verkauf angeboten.

Schon seit der ersten Kräuterweihe im Jahr 2001 wird alljährlich der Erlös gespendet, sodass in diesen mehr als zwei Jahrzehnten große Beträge für in Not geratene Kärntner Landsleute oder karitative Einrichtungen, sowie für die Renovierung und Erhaltung von kirchlichen Baudenkmälern im Ort zusammengekommen sind. Die gesamten Einnahmen in diesem Jahr kommen zur Gänze den vom verheerenden Unwetter Ende Juni betroffenen Kärntner Landsleuten im Gegendtal zugute. Die Spendenbereitschaft der Besucher war überwältigend, es wurden namhafte Beträge gespendet, auch von den Mitgliedern der Trachtengruppe, sodass ein Betrag von 4606 Euro eingenommen werden konnte. Diesen schönen Betrag hat die Trachtengruppe Maria Rain auf 6000 Euro aufgestockt und als Spende an "Kärntner in Not" übergeben. Die Trachtengruppe Maria Rain bedankt sich sehr herzlich bei allen Besuchern für die Unterstützung und zahlreichen Spenden.