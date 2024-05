In der Sitzung der GÖD (Gewerkschaft Öffentlicher Dienst), Landesleitung 9 am Montag wurde Ronald Rabitsch zum neuen Vorsitzenden der Gesundheitsgewerkschaft gewählt. Mario Rettl, der aus privaten Gründen den Vorsitz nicht mehr ausüben möchte, wird der Gewerkschaft weiterhin in der Funktion des Stellvertreters erhalten bleiben.

Die Gewerkschaftsbewegung dankt Rettl für seinen Einsatz und wünscht ihm weiterhin alles Gute. „Für mich ist es leider zeitlich unmöglich, die Funktion des Vorsitzenden vollends auszuüben, ich werde aber weiterhin der Gewerkschaft und dem Betriebsrat mit Rat und Tat zur Seite stehen“, so Rettl, der auch im Betriebsratsgremium im Klinikum Klagenfurt aktiv ist.

Rabitsch: „Als Vorsitzender der Gesundheitsgewerkschaft ist es mir wichtig, gemeinsam mit dem gesamten Gewerkschaftsteam, die Interessen aller 80 Berufsgruppen in den Kärntner Landeskrankenanstalten bestmöglich zu vertreten. Dies ist mir ein Herzensanliegen“.