Das Schicksal von Baby Gloria aus Osttirol lässt viele nicht kalt. Schon gar nicht am Muttertag. Und so kamen am Sonntagnachmittag zahlreiche nach Lienz, um sich typisieren zu lassen. Denn das erst drei Monate alte Baby braucht dringend eine lebensrettende Stammzellspende. Gloria hat einen lebensbedrohlichen Gendefekt und muss deshalb in der Kinderonkologie der Innsbrucker Klinik isoliert werden. Mama und Papa sind abwechselnd bei ihr.

„Es waren heute viele Familien mit Kindern da, um Gloria zu helfen“, sagt Julia Neugebauer vom Verein „Geben für Leben - Leukämiehilfe Österreich“. Fast 400 Leute ließen sich typisieren. Mit jedem Einzelnen steigt die Chance, den genetischen Zwilling von Gloria zu finden. „In der Familie wurde leider kein passender Spender gefunden. Deshalb ist Gloria jetzt auf die Hilfe eines fremden Menschen angewiesen“, sagt Neugebauer. Die Anteilnahme sei groß. Der Verein „Geben für Leben“ sendet Typisierungssets auch per Post zu. Diese kann man online bestellen. Seit dem Aufruf waren es weit mehr als 4000 Proben. Die Typisierung erfolgt über einen einfachen Wangenabstrich.

Bereits am Mittwoch findet eine weitere Typisierungsaktion statt. Und zwar im Konzerthaus in Klagenfurt zwischen 14 und 17 Uhr.