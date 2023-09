Meist sind Eltern froh, wenn ihre Babys einmal schlafen. Endlich ein Moment der Ruhe und Zeit wieder soziale Bindungen zu pflegen.

So in etwa muss ein 41 und 31 Jahre altes Paar gedacht haben, das am vergangenen Samstag auf eine Hochzeit in Cusago in der Nähe von Mailand eingeladen war. Auf der Fahrt zum Lokal dürfte ihr acht Monate altes Kind wohl eingeschlafen sein, und daran wollte man nichts ändern.

Video-Anruf mit Sprößling

In der Zwickmühle zwischen der Teilnahme an den Feierlichkeiten und dem möglichen "Party-Crasher" eines kreischenden Babys, entschieden sich die beiden für einen Mittelweg: Man ließ das Kind im Auto und überwachte es mittels eines Video-Anrufs, berichtet der "Corriere Adriatico".

Diese Neuversion des altbekannten Babyfons schien einem Passanten allerdings nicht gefallen zu haben. Es wurde die Polizei gerufen, welche die Eltern rasch im Restaurant auffand. Das Kind wurde wieder den Erziehungsberechtigten anvertraut, eine Anzeige erfolgte.