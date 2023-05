In der Aufsichtsratssitzung der Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) wurde, wie berichtet, das Vorstandsmandat von Martin Payer um fünf Jahre verlängert – wenige Tage, nachdem die Call-Option für den Flughafen gezogen und bekannt wurde, dass das Oberlandesgericht Graz die von Payer ausgesprochene Entlassung des Landesmanagers Reinhard Zechner für unzulässig erklärte. Bereits am 1. Juni soll dieser in den Dienst der KBV zurückkehren, und in Fürnitz Grundstücke für die Entwicklung eines Logistikhubs betreuen. „Diese Arbeit übte er schon vorher aus“, erklärt Payer. Allerdings wird die KBV gegen das Urteil außerordentliche Revision beim OGH einlegen. Zechner sagt auf Anfrage der Kleinen Zeitung nur: „Ich habe trotz der langen Dauer stets auf den Rechtsstaat und meinen Anwalt vertraut und letztlich habe ich gut daran getan.“